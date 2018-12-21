Опубликовано фото заснеженного кратера на Марсе

Европейское космическое агентство (ЕКА) на днях опубликовало снимок заснеженного кратера Королёва на Марсе. Поясняется, что снимок был сделан в апреле межпланетной автоматической станцией Mars Express, которая уже 15 лет работает на орбите Красной планеты.

Юбилей станции будет 25 декабря, и, чтобы отметить это событие, астрономы решили опубликовать один из лучших снимков Mars Express.

Напомним, что кратер Королёва находится на северной полярной равнине Марса. Диаметр кратера — 82 километра, и из-за его размера и угла съемки кажется, что он полностью наполнен снегом, но на самом деле под снежной шапкой скрывается лед.

Несмотря на то, что на Марсе тоже есть времена года, в некоторых местах стабильно держится очень низкая температура, при которой лед не тает.

Предыдущие исследования показали, что кратер на Марсе мог возникнуть из-за сильного удара, произошедшего в далеком прошлом. В результате образовалась так называемая холодная ловушка, — пояснили авторы работы.

Кратер был впервые обнаружен в 1973 году, и за это время ученые собрали немало информации о нем. Например, дно кратера уходит вниз относительно краев на два километра, оттуда и поднимается ледяной купол, чья толщина — 1,8 километра, а диаметр — 60 километров.

Как только воздушные потоки поднимаются к вершине купола, они остывают и становятся некими изоляторами, защищающими ледяную глыбу от таяния.