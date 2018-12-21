найти ×
   
  • USD +0.64
    68.01
  • EUR +1.03
    77.97
СохранитьСохранено0
×

002110

Опубликовано фото заснеженного кратера на Марсе

Small 8c0837760a
  • 21 декабря 2018, 15:36
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Европейское космическое агентство (ЕКА) на днях опубликовало снимок заснеженного кратера Королёва на Марсе. Поясняется, что снимок был сделан в апреле межпланетной автоматической станцией Mars Express, которая уже 15 лет работает на орбите Красной планеты.

Юбилей станции будет 25 декабря, и, чтобы отметить это событие, астрономы решили опубликовать один из лучших снимков Mars Express.

Напомним, что кратер Королёва находится на северной полярной равнине Марса. Диаметр кратера — 82 километра, и из-за его размера и угла съемки кажется, что он полностью наполнен снегом, но на самом деле под снежной шапкой скрывается лед.

Несмотря на то, что на Марсе тоже есть времена года, в некоторых местах стабильно держится очень низкая температура, при которой лед не тает.

Предыдущие исследования показали, что кратер на Марсе мог возникнуть из-за сильного удара, произошедшего в далеком прошлом. В результате образовалась так называемая холодная ловушка, — пояснили авторы работы.

Кратер был впервые обнаружен в 1973 году, и за это время ученые собрали немало информации о нем. Например, дно кратера уходит вниз относительно краев на два километра, оттуда и поднимается ледяной купол, чья толщина — 1,8 километра, а диаметр — 60 километров.

Как только воздушные потоки поднимаются к вершине купола, они остывают и становятся некими изоляторами, защищающими ледяную глыбу от таяния.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
4057386читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
14121580читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Советы
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей

Что делать, если вам звонят из неизвестного вам банка и требуют вернуть деньги, которых вы не брали.

511293069читать позжечитаю позже

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете07 июня

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

2015895читать позжечитаю позже