В московском метро пассажиры избили полицейского

В столичном метро на станции «Таганская» четверо человек избили сотрудника полиции. Инцидент произошел в ночь на 19 декабря.

Старший сержант полиции, дежуривший на станции, заметил, что на платформе молодые люди нарушают общественный порядок.

Он потребовал прекратить хулиганить, после чего злоумышленники напали на него и избили.

Когда же на помощь старшему сержанту прибыли другие полицейские, двое хулиганов сбежали, а двоих удалось задержать. Ими оказались неработающие граждане 1996 и 1992 годов рождения.

Пострадавший сотрудник полиции обратился в медучреждение с сотрясением мозга и ушибами, ему оказали необходимую помощь.

Хулиганам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, отметили в столичном управлении МВД.