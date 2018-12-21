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СМИ: украинские солдаты убили сослуживца за отказ «сбегать за водкой»

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© mil.gov.ua

В расположении 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины произошло убийство солдата сослуживцами, сообщают из Луганска.

«Инцидент произошел у населенного пункта Тошковка. Сослуживцы расстреляли рядового Вооруженных сил Украины за отказ принести бутылку водки», — передает ФАН со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Луганской народной республики Кирилла Белова.

«Рядовой Харченко, будучи в нетрезвом состоянии, в упор расстрелял из автомата Калашникова своего сослуживца Ятченко из-за отказа принести ему из Тошковки бутылку водки. Старшие офицеры 53-й бригады скрывают истинные мотивы убийства рядового от вышестоящего руководства, выдавая его за дезертирство, так как за боевые потери командование должно выплатить родственникам погибшего от 30 до 60 тысяч гривен», — пишет «Луганский информационный центр».

О происшествии стало известно благодаря обращению свидетеля — жительницы населенного пункта Тошковка — в Генпрокуратуру ЛНР. Женщина работала во вспомогательной службе бригады.

В феврале 2018 года украинские СМИ сообщали об убийстве четверых военных из воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское. Причиной инцидента стала невоздержанность военнослужащих в употреблении алкоголя.

Подобные происшествия в украинской армии — не редкость. Самый громкий предыдущий случай произошел в 2016 году, когда солдаты 54-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь друг по другу.

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