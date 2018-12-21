На ТВ вернут рекламу пива

Минкомсвязи поддержало коллег из Минпромторга и группу депутатов Госдумы во главе с членом Комитета по информационной политике Антоном Горелкиным, которые совместными усилиями пытаются вернуть рекламу пива в эфир федеральных телеканалов. Пока речь идет о рекламе алкоголя только в ночное время и во время спортивных состязаний. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

«В профильном комитете Госдумы рассчитывают, что он пройдет все три чтения в течение шести месяцев. Пенное вернулось на ТВ в связи с чемпионатом мира по футболу, запрет должен быть вновь введен 1 января 2019 года», — пишет газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.



Волин позицию своего ведомства объяснил тем, что оно «поддерживает любые шаги, направленные на либерализацию рекламного рынка».



Напомним, попытки депутатов и чиновников из правительства поднять продажи пива в алюминиевых банках напрямую связаны с санкциями против компании Олега Дерипаски «Русал». Пивовары предсказуемо поддерживают идею, но против ранее выступало ФАС, где говорили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Инициатива Минпромторга идет вразрез с госполитикой в области здорового образа жизни, так что Минздрав — категорически против.

В качестве ответа на попытки спаивания россиян в Минздраве начали подготовку законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

Ранее «Ридус» рассказывал как о проблемах Олега Дерипаски из-за антироссийских санкций, так и о том, как он собирается решать их за счет населения России.