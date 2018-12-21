В Верховной Раде подрались из-за Церкви и Медведчука

Депутаты Верховной Рады Украины устроили драку из-за лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, который также представляет Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

Проходя мимо трибуны, где был вывешен плакат с портретом Медведчука и надписью «Агента Путина Медведчука — под суд» депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич сорвал этот плакат. На Шуфрича тут же кинулся с кулаками нардеп из «Народного фронта» Юрий Береза, однако больше всего ударов досталось бывшему вице-премьеру Украины Юрию Бойко.

Судя по видеозаписи конфликта, в итоге дерущихся разняли, а плакат вернули на трибуну.

Потасовка между депутатами Рады произошла разу после голосования по вопросу о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Поправки в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» обязывают руководство УПЦ МП изменить название своей Церкви так, чтобы в нем была отражена связь с Русской Православной Церковью. «Оппозиционный блок» выступал резко против этих поправок.

Изменение названия УПЦ МП повлечет за собой перерегистрацию всех нижестоящих религиозных организаций вплоть до приходов, в процессе чего они могут быть лишены права пользования храмовыми зданиями и монастырскими комплексами с последующей их передачей новой Православной Церкви Украины. Виктор Медведчук является последовательным сторонником и защитником УПЦ МП.

Ранее «Ридус» сообщал о том, как члены националистических организаций Украины устроили погром в офисе Виктора Медведчука на улице Ивана Франко в центре Киева.