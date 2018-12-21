Евро подорожал на полтора рубля за день

По итогам торгов на Московской бирже 20 декабря курс евро вырос более чем на полтора рубля, а курс доллара США — более чем на рубль. Основной причиной обвала курса рубля стало снижение цен на нефть.

«На ситуацию на валютном рынке повлияло резкое падение цен на нефть. Второй раз за неделю стоимость барреля североморской Brent снижалась в Лондоне на 5%, впервые за год опустившись ниже отметки в $55. На минимуме нефть стоила $54,29. По состоянию на 23:30 мск стоимость барреля Brent составляла $54,59», — сообщает РБК.

Дополнительно рынок учел решение Федеральной резервной системы США о повышении учетной ставки, обещание Центробанка РФ возобновить с 15 января закупки валюты, а также геополитические риски в связи ситуацией в районе Черного и Азовского морей. При этом недавнее повышение ключевой ставки российским регулятором значительного позитивного эффекта в отношении курса рубля не возымело.

Напомним, неделю назад банковские аналитики предсказали падение курса рубля к доллару в 2019 году до 77 рублей при условии, что экономическая ситуация, внешнеполитическая обстановка и политика ЦБ и Минфина останутся прежними.

Худшим сценарием для России является снижение стоимости нефти ниже 50 долларов, либо введение санкций на системообразующие банки, либо все вместе взятое. Тогда аналитики даже не берутся предсказать, где российская валюта найдет новый уровень равновесия с долларом.



Как сообщал «Ридус», в конце ноября аналитики Bloomberg назвали рубль самой рискованной валютой в мире.