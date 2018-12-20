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Актера из «Такси-5» обвинили в похищении и покушении на убийство

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© wikipedia.org

Саид Богота, снимавшийся в фильмах «Такси-5» и «Мальчишник в Паттайе», был обвинен в похищении и покушении на убийство, сообщает France Info.

Жертвой похищения стал 17-летний бойфренд бывшей подруги 28-летнего актера.

По словам пострадавшего, его похитили во французском департаменте Валь-де-Марн и увезли в коммуну Эссон, где избили и поместили в подвал.

Он также рассказал, что была предпринята попытка его сжечь, однако ему удалось вовремя сбежать.

Как пишет издание, на допросе молодой человек заявил, что его похитил и намеревался убить Саид Богота.

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