Избиение и ограбление женщины рязанскими футболистами попало на видео

В Рязани два игрока одного из местных футбольных клубов избили и ограбили 41-летнюю предпринимательницу.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам благодаря записям, сделанным камерами наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как в ночное время двое молодых людей догоняют женщину, идущую по улице, сбивают ее с ног и начинают избивать, в том числе ногами. После этого нападавшие отобрали у пострадавшей сотовый телефон и 36 тысяч рублей, которые она сняла в уличном банкомате незадолго до этого.

Несмотря на то, что у нее было сильно разбито лицо, женщина сумела назвать полицейским приметы напавших на нее мужчин.

В ходе следствия выяснилось, что во время совершения преступления 21-летний футболист и его 19-летний одноклубник находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Отмечается, что часть похищенного удалось изъять.