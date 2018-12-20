найти ×
   
  • USD +0.26
    67.37
  • EUR +0.46
    76.94
СохранитьСохранено0
×

206028

Вышел трейлер новой части «Людей в черном»

Small f1a6d446e0

Кинокомпания Sony выпустила трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл», премьера которого в России намечена на 13 июня.

В новой картине, представляющей собой четвертую часть популярной киносерии, на место героям Уилла Смита и Томми Ли Джонса пришли новые персонажи.

Причем впервые черный костюм и черные очки примерила актриса. Одна из главных ролей досталась Тессе Томпсон, известной по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Тор: Рагнарёк», а также по сериалам «Мир Дикого Запада» и «Анатомия страсти».

Ее партнером стал Крис Хемсворт, которого прославили роли в кинокомиксах «Мстители» и «Тор: Рагнарёк». Появятся в ленте и звезды старшего поколения — Лиам Нисон и Эмма Томпсон.

Синопсис фильма звучит довольно лаконично: Люди в черном уже давно защищают Землю от всякого сброда со всей Вселенной, однако на сей раз им предстоит предотвратить самую большую угрозу для человечества, которую представляет собой предатель, затаившийся в рядах организации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
4733284читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
2143022читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

8411378читать позжечитаю позже

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна07 июня

В течение 10 лет специалисты наблюдали за 1517 добровольцами.

4316399читать позжечитаю позже