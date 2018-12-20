Вышел трейлер новой части «Людей в черном»

Кинокомпания Sony выпустила трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл», премьера которого в России намечена на 13 июня.

В новой картине, представляющей собой четвертую часть популярной киносерии, на место героям Уилла Смита и Томми Ли Джонса пришли новые персонажи.

Причем впервые черный костюм и черные очки примерила актриса. Одна из главных ролей досталась Тессе Томпсон, известной по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Тор: Рагнарёк», а также по сериалам «Мир Дикого Запада» и «Анатомия страсти».

Ее партнером стал Крис Хемсворт, которого прославили роли в кинокомиксах «Мстители» и «Тор: Рагнарёк». Появятся в ленте и звезды старшего поколения — Лиам Нисон и Эмма Томпсон.

Синопсис фильма звучит довольно лаконично: Люди в черном уже давно защищают Землю от всякого сброда со всей Вселенной, однако на сей раз им предстоит предотвратить самую большую угрозу для человечества, которую представляет собой предатель, затаившийся в рядах организации.