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Российский истребитель растерял во время полета топливные баки

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© flickr.com

Пролетая в районе Ейска, истребитель МиГ-29 потерял запасные топливные баки, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

По его словам, произошел внештатный отстрел дополнительных топливных баков.

«Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате падения топливных баков никто не пострадал.

Отмечается, что истребитель благополучно приземлился. Предположительно, самолет принадлежит морской авиации.

Ейск расположен в Краснодарском крае на побережье Азовского моря. В городе находится крупный морской порт.

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