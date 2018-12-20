Российский истребитель растерял во время полета топливные баки

Пролетая в районе Ейска, истребитель МиГ-29 потерял запасные топливные баки, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

По его словам, произошел внештатный отстрел дополнительных топливных баков.

«Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате падения топливных баков никто не пострадал.

Отмечается, что истребитель благополучно приземлился. Предположительно, самолет принадлежит морской авиации.

Ейск расположен в Краснодарском крае на побережье Азовского моря. В городе находится крупный морской порт.