Фермеры сделали календарь на 2019 год, и он горячий и милый одновременно
- 20 декабря 2018, 18:38
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Идея создания календарей со своими фотографиями далеко не нова и каждый год привлекает всё новых адептов. Так ради популярности или благотворительности регулярно раздеваются студенты, актёры, спортсмены, пожарные и многие другие.
Ирландские фермеры занимаются этим уже 10 лет. Весёлые, полураздетые парни взяли животных и домашних птиц и попозировали на фоне сельской местности. Календарь получился не только горячий, но и милый. А по словам некоторых интернет-пользователей, ещё и честный — без идеальных отфотошопленных лиц и фигур.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ранее эту же идею воплотили в жизнь австралийские пожарные, сфотографировались с животными и разожгли настоящий пожар в соцсетях.
Также «Ридус» публиковал «голую» фотосессию студентов-ветеринаров, которые разделись ради съёмок в благотворительном календаре.
А вот команда по американскому футболу из Владивостока обнажилась ради того, чтобы привлечь новых игроков в свою сборную.
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