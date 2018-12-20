найти ×
   
  • USD +0.26
    67.37
  • EUR +0.46
    76.94
СохранитьСохранено0
×

103386

Фермеры сделали календарь на 2019 год, и он горячий и милый одновременно

Small dd3dc5f883
  • 20 декабря 2018, 18:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Идея создания календарей со своими фотографиями далеко не нова и каждый год привлекает всё новых адептов. Так ради популярности или благотворительности регулярно раздеваются студенты, актёры, спортсмены, пожарные и многие другие.

Ирландские фермеры занимаются этим уже 10 лет. Весёлые, полураздетые парни взяли животных и домашних птиц и попозировали на фоне сельской местности. Календарь получился не только горячий, но и милый. А по словам некоторых интернет-пользователей, ещё и честный — без идеальных отфотошопленных лиц и фигур.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ранее эту же идею воплотили в жизнь австралийские пожарные, сфотографировались с животными и разожгли настоящий пожар в соцсетях.

Также «Ридус» публиковал «голую» фотосессию студентов-ветеринаров, которые разделись ради съёмок в благотворительном календаре.

А вот команда по американскому футболу из Владивостока обнажилась ради того, чтобы привлечь новых игроков в свою сборную.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
2143022читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
703964читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5020943читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа

Сейчас верному животному ищут хозяев.

19030526читать позжечитаю позже