Фермеры сделали календарь на 2019 год, и он горячий и милый одновременно

Идея создания календарей со своими фотографиями далеко не нова и каждый год привлекает всё новых адептов. Так ради популярности или благотворительности регулярно раздеваются студенты, актёры, спортсмены, пожарные и многие другие.

Ирландские фермеры занимаются этим уже 10 лет. Весёлые, полураздетые парни взяли животных и домашних птиц и попозировали на фоне сельской местности. Календарь получился не только горячий, но и милый. А по словам некоторых интернет-пользователей, ещё и честный — без идеальных отфотошопленных лиц и фигур.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ранее эту же идею воплотили в жизнь австралийские пожарные, сфотографировались с животными и разожгли настоящий пожар в соцсетях.

Также «Ридус» публиковал «голую» фотосессию студентов-ветеринаров, которые разделись ради съёмок в благотворительном календаре.

А вот команда по американскому футболу из Владивостока обнажилась ради того, чтобы привлечь новых игроков в свою сборную.