При пожаре в Москве погибли двое детей

В результате пожара, произошедшего в жилом доме на юге столицы, погибли двое детей.

Площадь пожара в квартире на Медынской улице составила 12 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Поначалу пожарные нашли одного погибшего ребенка, а еще двоих вынесли из огня.

«Один из них, к сожалению, также скончался. За жизнь третьего борются врачи», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.