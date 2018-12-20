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При пожаре в Москве погибли двое детей

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© МЧС

В результате пожара, произошедшего в жилом доме на юге столицы, погибли двое детей.

Площадь пожара в квартире на Медынской улице составила 12 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Поначалу пожарные нашли одного погибшего ребенка, а еще двоих вынесли из огня.

«Один из них, к сожалению, также скончался. За жизнь третьего борются врачи», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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