При пожаре в Москве погибли двое детей
- 20 декабря 2018, 15:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате пожара, произошедшего в жилом доме на юге столицы, погибли двое детей.
Площадь пожара в квартире на Медынской улице составила 12 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Поначалу пожарные нашли одного погибшего ребенка, а еще двоих вынесли из огня.
«Один из них, к сожалению, также скончался. За жизнь третьего борются врачи», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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