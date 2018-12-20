Фотограф поснимал в инфракрасном цвете, и мир стал похож на фэнтези

Итальянский фотограф Паоло Петтиджиани (Paolo Pettigiani) создал любопытный проект, где в одном изображении сочетаются две его страсти — графический дизайн и фотография. Последние снимки мастера похожи на кадры из фантазийного фильма, потому что сняты в инфракрасном цвете с помощью специального фильтра, который блокирует спектр видимого света.

По словам фотохудожника, этот эффект — прекрасная возможность посмотреть на мир другими глазами. «Что мне нравится в такой фотографии, так это сделать видимым что-то невидимое. Моя цель — показать узнаваемые места с новой, неожиданной точки зрения», — говорит итальянец.

Ранее «Ридус» публиковал инфракрасные фотографии Чернобыля, которые похожи на странные, жутковатые кадры из фантастического фильма.

Также мы писали о проекте немецкого фотографа, который всегда мечтал побывать в Советском Союзе, но, когда смог приехать, наша страна уже звалась Россией: «Западная Европа — вся такая аккуратная и однозначная. Россия полна загадок, странностей, абсурда, многослойности, эта страна как будто застряла в сюрреалистическом безвременье, она как забытая сказочная земля».

