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Фотограф поснимал в инфракрасном цвете, и мир стал похож на фэнтези

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  • 20 декабря 2018, 15:17
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Итальянский фотограф Паоло Петтиджиани (Paolo Pettigiani) создал любопытный проект, где в одном изображении сочетаются две его страсти — графический дизайн и фотография. Последние снимки мастера похожи на кадры из фантазийного фильма, потому что сняты в инфракрасном цвете с помощью специального фильтра, который блокирует спектр видимого света.

По словам фотохудожника, этот эффект — прекрасная возможность посмотреть на мир другими глазами. «Что мне нравится в такой фотографии, так это сделать видимым что-то невидимое. Моя цель — показать узнаваемые места с новой, неожиданной точки зрения», — говорит итальянец.

Ранее «Ридус» публиковал инфракрасные фотографии Чернобыля, которые похожи на странные, жутковатые кадры из фантастического фильма.

Также мы писали о проекте немецкого фотографа, который всегда мечтал побывать в Советском Союзе, но, когда смог приехать, наша страна уже звалась Россией: «Западная Европа — вся такая аккуратная и однозначная. Россия полна загадок, странностей, абсурда, многослойности, эта страна как будто застряла в сюрреалистическом безвременье, она как забытая сказочная земля».

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