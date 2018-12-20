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На Урале вынесли приговор члену банды киллеров из ФСБ

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В Екатеринбурге вынесли приговор лейтенанту УФСБ по Тюменской области Алексею Короткову.

34-летний «борец с преступностью» был признан виновным в семи убийствах и других тяжких преступлениях.

Тюменского «чекиста» приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, его лишили офицерского звания, сообщает URA.RU.

За участие в убийствах, кражах, разбое и других преступлениях Короткову грозило пожизненное заключение.

Однако офицер пошел на сотрудничество со следствием, признал свою вину, дал информацию на подельников, а кроме того, сообщил о неизвестных следствию убийствах прошлых лет, отмечает агентство.

В последнем слове бывший офицер ФСБ попросил прощения у родственников жертв преступлений.

В банду, занимавшуюся убийствами, похищениями людей и вымогательством, входили сотрудники тюменского ФСБ: лейтенант Алексей Коротков, прапорщик Евгений Гладких, тренер по самбо Александр Кобылин. Главарь банды, капитан ФСБ Владимир Гилев, покончил с собой в СИЗО. Также членом преступной группы был оперуполномоченный МВД Сергей Зозуля, который сбежал и был объявлен в розыск через Интерпол, напоминает агентство.

По данным следствия, преступники замешаны в убийстве как минимум 18 человек, однако предполагается, что их могло быть не менее 50. Силовики переодевали гастарбайтеров в деловые костюмы и расстреливали, чтобы запугать местных бизнесменов, отказывающихся платить вымогателям.

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