В центре Москвы на переходе автомобиль сбил женщину с ребенком
- 20 декабря 2018, 14:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы иномарка сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком. Инцидент произошел на проспекте Мира.
По данным полиции, 21-летний водитель из ближнего зарубежья двигался на Hyundai Solaris в сторону центра и совершил наезд на 46-летнюю женщину и ее 6-летнего сына на нерегулируемом пешеходном перекрестке.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы, отмечает РЕН ТВ.
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