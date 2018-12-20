В центре Москвы на переходе автомобиль сбил женщину с ребенком

В центре столицы иномарка сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком. Инцидент произошел на проспекте Мира.

По данным полиции, 21-летний водитель из ближнего зарубежья двигался на Hyundai Solaris в сторону центра и совершил наезд на 46-летнюю женщину и ее 6-летнего сына на нерегулируемом пешеходном перекрестке.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы, отмечает РЕН ТВ.