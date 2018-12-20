Актер «Игры престолов» спрогнозировал финал сериала

Актер Ричард Мэдден высказал предположение, как может завершиться популярнейший сериал «Игра престолов». Своими соображениями артист поделился с американским журналом The Hollywood Reporter.

Герой сериала Робб Старк, которого сыграл Мэдден, умер в третьем сезоне.

«Я с нетерпением жду нового сезона. Я вроде как не осознаю, что я был в этом сериале, потому что я столько лет смотрел его. И когда там говорят о Роббе Старке, я знаю, кто он, но я не вижу себя в этой роли», — заявил Мэдден.

Я просто зритель, и это очень хорошо. Одна из отрицательных сторон участия в шоу заключается в том, что у вас есть сценарий и вы знаете, что произойдет дальше. Последние годы у меня этого не было, так что теперь я просто наслаждаюсь захватывающим зрелищем, — добавил артист.

Несмотря на то что Мэдден не знает наверняка, чем завершится последний сезон сериала, он предположил, что все умрут, а в живых останутся только летающие повсюду драконы.

«Так действительно может быть!» — отметил артист.

Как писал «Ридус», в этом месяце на YouTube-канале сериала появился тизер восьмого, последнего сезона. Ожидается, что финальный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года.

