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Российский фонд и NASA отправят к Энцеладу новый зонд

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  • 20 декабря 2018, 13:20
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

NASA и российский фонд Breakthrough Starshot Foundation начали разработку совместного проекта по исследованию спутника Сатурна — Энцелада.

Инженеры хотят запустить к холодному спутнику зонд для поиска возможной жизни. Предполагается, что на борту аппарата будет оборудование, способное определять метан, образующийся в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Напомним, что Энцелад был открыт в 1789 году астрономом Уильямом Гершелем, но до сих пор этот спутник является малоизученным. Первые данные об Энцеладе ученые стали получать с 2005 года, когда зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» приступили к своей миссии. Позже к ним присоединился «Кассини».

Когда именно NASA и фонд Breakthrough Starshot Foundation приступят к разработке зонда, неизвестно. Соглашение между сторонами было подписано 13 сентября, но официально NASA рассказало об этом только сейчас.

Соглашение предполагает частное финансирование проекта по исследованию Энцелада — планируется, что созданный в результате сотрудничества летательный аппарат пройдет мимо спутника и попытается найти признаки жизни на космическом теле.

Космическое агентство NASA предоставит фонду Мильнера доступ к заключениям и отзывам своих экспертов, — сообщил представитель агентства.

Предполагается, что проект обойдется в 60 миллионов долларов, а на его реализацию потребуется не меньше десяти лет.

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