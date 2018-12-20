Российский фонд и NASA отправят к Энцеладу новый зонд
- 20 декабря 2018, 13:20
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
NASA и российский фонд Breakthrough Starshot Foundation начали разработку совместного проекта по исследованию спутника Сатурна — Энцелада.
Инженеры хотят запустить к холодному спутнику зонд для поиска возможной жизни. Предполагается, что на борту аппарата будет оборудование, способное определять метан, образующийся в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Напомним, что Энцелад был открыт в 1789 году астрономом Уильямом Гершелем, но до сих пор этот спутник является малоизученным. Первые данные об Энцеладе ученые стали получать с 2005 года, когда зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» приступили к своей миссии. Позже к ним присоединился «Кассини».
Когда именно NASA и фонд Breakthrough Starshot Foundation приступят к разработке зонда, неизвестно. Соглашение между сторонами было подписано 13 сентября, но официально NASA рассказало об этом только сейчас.
Соглашение предполагает частное финансирование проекта по исследованию Энцелада — планируется, что созданный в результате сотрудничества летательный аппарат пройдет мимо спутника и попытается найти признаки жизни на космическом теле.
Космическое агентство NASA предоставит фонду Мильнера доступ к заключениям и отзывам своих экспертов, — сообщил представитель агентства.
Предполагается, что проект обойдется в 60 миллионов долларов, а на его реализацию потребуется не меньше десяти лет.
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