найти ×
   
  • USD +0.26
    67.37
  • EUR +0.46
    76.94
СохранитьСохранено0
×

202424

В Италии найден прадедушка тираннозавров

Small 8c0837760a
  • 20 декабря 2018, 12:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Итальянские палеонтологи, проводившие раскопки недалеко от деревни Сальтри (Милан), обнаружили останки крупного хищного динозавра, который жил на территории Северной Италии около 190 миллионов лет назад.

Ученые предполагают, что кости принадлежат предку тираннозавров — хищников, живших на Земле в меловой период.

Эта находка крайне важна для науки, так как с помощью новых костей мы можем лучше понять образ жизни динозавров. Эти останки, вероятно, самые древние из известных нам на сегодняшний день находок двуногих хищников, — пояснили авторы исследования.

Как это бывает со многими грандиозными открытиями, его сделали случайно. Несколько лет назад недалеко от деревни Сальтри начали строить карьер для добычи камня. Рядом с карьером любил прогуливаться местный житель и любитель динозавров Анджело Занелла, который и разглядел в карьере кости огромной рептилии.

Мужчина обратился в университет, и на место прибыла команда археологов. Ученые обнаружили, что отложения находятся в синемюрском ярусе нижней юры — это самое начало юрского периода, крупных хищников здесь ранее не находили.

Найденному ящеру дали название Saltriovenator zanellai в честь своего первооткрывателя и деревни, рядом с которой его нашли. Установлено, что кости принадлежали молодому динозавру, который умер в возрасте 24 лет.

Длина тела S. zanellai составляла семь метров, а масса должна была быть около 1,3 тонны. Ученые отметили, что это был очень крупный динозавр.

Палеонтологи уже успели изучить строение костей динозавра и сделали вывод, что он был прадедом дилофозаврам и тетанурам — ящерам, которые жили во второй половине юрского периода.

Известно, что эти динозавры тоже передвигались на задних конечностях, но имели разное количество пальцев: у дилофозавров было по четыре пальца на передних лапах, а у тетанур — только три. К концу второй половины юрского периода эти динозавры вымерли, но от одной из групп тетанур перед этим произошли птицы, потомки которых живут рядом с нами сейчас.

У найденного хищника на передних лапах есть три полноценных пальца, а также рудимент четвертого. Это, очевидно, роднит его не только с тираннозавром, но и с современным воробьем и другими птицами — у них на крыльях тоже прослеживаются следы трех пальцев, — рассказали ученые.

Это открытие поможет разобраться, почему птицы и трехпалые динозавры лишились двух пальцев и как это отразилось на эволюции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00158

Путин объяснил, как будут разбираться с пытками в тюрьмах

Small d49ce180e6

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки Znak.com о пытках в тюрьмах. Корреспондент напомнила о скандале с заключенным Сергеем Цеповязом, который во время свиданий ел икру и крабов, и о многочисленных случаях пыток над другими заключенными.

«Не кажется ли вам, что реформа в системе ФСИН остро необходима и необходима прямо сейчас? И что вы как человек, который явно не от меня первый раз слышит об этих проблемах, можете сказать — что будет сделано, кто будет за это отвечать и когда это произойдет, чтобы колонии в России перестали быть для одних местом для отдыха, а для других — узаконенными пыточными средневекового образца? Потому что-то, что сейчас происходит в системе ФСИН — это даже для нашей страны перебор», — высказалась журналистка.

Путин подчеркнул, что за ситуацией в местах лишения свободы должна следить прокуратура.

И, разумеется, то, что мы видим — абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступления. И эти правонарушения должны быть наказаны. Кстати говоря, так и происходит, когда в том числе и с помощью средств массовой информации такие факты всплывают, — объяснил президент.

Глава государства считает, что нельзя говорить о том, что в системе ФСИН «нужно все переломать», но система нуждается в совершенствовании и гражданском контроле.

«В этой связи могу напомнить, что у нас созданы соответствующие комиссии, которые должны работать и которые будут получать поддержку со стороны государства, со стороны президента. Надеюсь, они тоже сыграют свою позитивную роль в решении этих проблем, которые в этой системе, безусловно, есть», — заключил Путин.

«Ридус» вел онлайн-трансляцию большой пресс-конференции президента.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00198

Путин: власти тратят на позитивный контент в Рунете 400 миллионов рублей

Small f632c44589

Государственная поддержка создания позитивного контента в российском сегменте интернета существует и будет продолжена, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По словам главы государства, власти тратят на помощь производителям позитивного контента порядка 400 миллионов рублей в год.

Это нужно делать, и мы это делаем. У нас гранты существуют, уже не помню, в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей. В целом, на этот вид деятельности выделяется где-то 400 миллионов. Поэтому делаем это и будем продолжать, — заявил Путин.

Директор РОЦИТ, учредитель конкурса «Позитивный контент» Сергей Гребенников надеется, что пристальное внимание президента к информационному наполнению Рунета послужит толчком для улучшения формата поддержки производителей позитивного контента. По мнению Гребенникова, помощь со стороны государства в этом вопросе должна быть расширена.

«Получить субсидию или грант не всегда просто. В основном предоставление помощи происходит через Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, и выделяется она на электронные средства массовой информации. Но не всегда те, кто делает позитивный контент в интернете, являются средствами массовой информации. Это очень важное, на мой взгляд, замечание. Я думаю, нужно расширить список тех, кто может претендовать на гранты и субсидии от государства. Ведь позитивный контент — это и различные игры, и конкурсы, и развлекательная информация, и сообщества в социальных сетях», — пояснил Сергей Гребенников в беседе с «Ридусом».

Напомним, что в Москве проходит большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина. «Ридус» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
2143022читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
2449927читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

8032484читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

25638747читать позжечитаю позже