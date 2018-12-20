В Италии найден прадедушка тираннозавров

Итальянские палеонтологи, проводившие раскопки недалеко от деревни Сальтри (Милан), обнаружили останки крупного хищного динозавра, который жил на территории Северной Италии около 190 миллионов лет назад.

Ученые предполагают, что кости принадлежат предку тираннозавров — хищников, живших на Земле в меловой период.

Эта находка крайне важна для науки, так как с помощью новых костей мы можем лучше понять образ жизни динозавров. Эти останки, вероятно, самые древние из известных нам на сегодняшний день находок двуногих хищников, — пояснили авторы исследования.

Как это бывает со многими грандиозными открытиями, его сделали случайно. Несколько лет назад недалеко от деревни Сальтри начали строить карьер для добычи камня. Рядом с карьером любил прогуливаться местный житель и любитель динозавров Анджело Занелла, который и разглядел в карьере кости огромной рептилии.

Мужчина обратился в университет, и на место прибыла команда археологов. Ученые обнаружили, что отложения находятся в синемюрском ярусе нижней юры — это самое начало юрского периода, крупных хищников здесь ранее не находили.

Найденному ящеру дали название Saltriovenator zanellai в честь своего первооткрывателя и деревни, рядом с которой его нашли. Установлено, что кости принадлежали молодому динозавру, который умер в возрасте 24 лет.

Длина тела S. zanellai составляла семь метров, а масса должна была быть около 1,3 тонны. Ученые отметили, что это был очень крупный динозавр.

Палеонтологи уже успели изучить строение костей динозавра и сделали вывод, что он был прадедом дилофозаврам и тетанурам — ящерам, которые жили во второй половине юрского периода.

Известно, что эти динозавры тоже передвигались на задних конечностях, но имели разное количество пальцев: у дилофозавров было по четыре пальца на передних лапах, а у тетанур — только три. К концу второй половины юрского периода эти динозавры вымерли, но от одной из групп тетанур перед этим произошли птицы, потомки которых живут рядом с нами сейчас.

У найденного хищника на передних лапах есть три полноценных пальца, а также рудимент четвертого. Это, очевидно, роднит его не только с тираннозавром, но и с современным воробьем и другими птицами — у них на крыльях тоже прослеживаются следы трех пальцев, — рассказали ученые.

Это открытие поможет разобраться, почему птицы и трехпалые динозавры лишились двух пальцев и как это отразилось на эволюции.