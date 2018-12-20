Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция
- 20 декабря 2018, 11:30
- Максим Коломиец, журналист «Ридуса», отдел политики
«Ридус» ведет онлайн-трансляцию события.
В Москве начнется ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В Центре международной торговли собралось рекордное количество журналистов: Кремль аккредитовал 1702 сотрудника СМИ
Это уже 14 пресс-конференция президента, ставшая уже традиционной с 2001 года. В минувшем году глава государства общался с журналистами 3 часа 40 минут — однако это далеко не рекорд: в 2008 году Путин отвечал на вопросы сотрудником СМИ на час больше. В этот раз, как сообщили «Ридусу» информированные источники, пресс-конференция не будет столь продолжительной: президент приглашен на праздничные мероприятия.
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Можно ли сравнить российские лекарства с зарубежными аналогами? Путин считает, что отечественные препараты ничем не хуже. Кроме того, Россия даже вышла на экспорт лекарственных препаратов, говорит президент. По его данным, порядка 80% жизненно важных препаратов в наших аптеках произведены в России — и речь не только о дженериках.
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Президент, наконец, обратил внимание на постер со щукой — но слово дали «Советскому Спорту», вопрос о допинге: избавилась ли от этого Россия?
«Мы сами виноваты, применение допинга-то было, — отметил Путин. — Другое дело, что нам пытались навязать применение допинга государственном уровне. Этого не было».
России необходимо признать проблему и свести употребление допинга в отечественном спорте к нулю. Президент также надеется, что спорт избавится и от элемента политизации.
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Возможна ли встреча Путина с Трампом в ближайшее время? Глава государства не знает, но заверил, что готов к диалогу с американским лидером по ряду международных вопросов.
Несмотря на то, что «родимые пятна прошлого» в отношениях Москвы и Вашингтона все еще присутствуют, в конце концов, страны «достигнут дна» — от которого придется оттолкнуться.
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Журналисты обращают внимание президента на проблемы обманутых дольщиков во всех регионах страны.
Путин отметил, что привлечение денег граждан необходимо прекратить: нужно переходить на цивилизованные способы финансирования отрасли, даже если это приведет к повышению цен.
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Корреспондент Wall Street Journal утверждает, что на Западе в Путине и России видят угрозу. «Какова настоящая цель вашей внешней политики?»
Штаб людей, которые хотят управлять миром, находится отнюдь не в Москве, заметил Путин. Это доказывают расходы на оборону: у США — свыше 700 миллиардов долларов, а у России — 46.
Демонизация России — это штамп, который навязывается западному обществу для того, чтобы создать образ внешнего врага: благодаря этому приему Вашингтон консолидирует вокруг себя другие страны. Цель России — занять достойное место на международное арене как равный партнер среди равных.
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Глава государства отвечает на вопросы журналистов уже три часа. Почему «Путин — щука» — до сих пор загадка.
Тем временем президент отвечает на вопрос, посвященный будущему доллара в России. Путин заверил, что никакого запрета на хождение доллара нет и не будет. А уличные табло валют запретили из соображений наведения порядка в сфере денежного оборота и борьбы с серыми конторами.
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Вопрос об отношениях России и Турции: «Мы должны быть довольны тем, как развиваются эти отношения и в экономике, и в безопасности. Мы находим компромиссные решения по регулированию сирийского вопроса — и наши турецкие партнеры готовы к компромиссам. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она проводит независимую политику, мы это очень ценим. Надеемся, что эта тенденция будет продолжена».
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Вопрос от Znak.com посвящен сигналам о пытках в колониях в разных регионах России. Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры, подчеркнул Путин. Кроме того, необходимо совершенствовать саму систему ФСИН и повышать уровень гражданского контроля.
Следующий вопрос — от Gazeta.ru: насколько достоверна информация, которая используется при замерах уровня жизни россиян? Ведь когда россияне видят ценники в магазинах, в данные ведомств верится с трудом. Не пора ли провести тонкую надстройку официальной статистики?
Путин согласен, что нужно лучше объяснять людям о происхождении и значении таких статистических данных, чтобы не повышать уровень недоверия. «Самое главное в том, что это — усредненные цифры, они касаются отдельных отраслей и отдельных регионов. Важнейшие показатели — располагаемые денежные доходы населения и объемы продаж: они отражают реальное положение дел».
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Не стоит ли отменить пенсионную реформу, вопрошает журналист из Владивостока. Путин отметил, что если бы реформа была отложена на 5−7 лет, повышение пенсионного возраста все равно было бы неизбежно, но произошло бы резко, без переходных периодов и льгот — в том числе, для женщин.
Если бы не было понимания этих тенденций, я бы никогда этого не сделал. Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика. Если бы не был убежден, что это неизбежно, никогда бы этого не сделал.
Журналисты тем временем переходят на откровенные выкрикивания своих вопросов.
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Вопрос от «Новой газеты» о погибших в ЦАР журналистах: «Что известно об обстоятельствах их гибели?»
Говоря о трагической гибели журналистов, Путин отметил, что они приехали в Африку без всякого уведомления местных властей — и как туристы, а не журналисты.
Покушение совершили какие-то местные группировки, достоверных данных все еще нет, но мы очень рассчитываем, что они будут получены. Я хочу принести свои соболезнования и членам редакции, и близким журналистов, которые там погибли.
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Говоря об отношениях Москвы и Лондона Путин отметил, что они находятся в тупике, «и в интересах обоих государств из этого тупика выйти».
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Следующий вопрос — о французских протестах. «Я думаю, что события во Франции связаны, конечно, с повышением цен на топливо, но это послужило триггером, спусковым механизмом, запустившим недовольство французов в целом. Оценивать действия французского правительства некорректно. Они пошли на повышение цен сознательно, чтобы перераспределить ресурсы на решение других вопросов в сфере энергетической политики — и это людям не понравилось», — отметил Путин.
У нас же правительство борется с этим: рост цен на бензин в России в текущем году объясняется ростом на мировых рынках. Правительство не допустит резких скачков цен на бензин в следующем году, отметил Путин, однако не исключил некую корректировку цен на 1−1,5% в начале 2019 года из-за повышения НДС.
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«Просто уму не постижимо: это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. Такого не было со времен Советского Союза», — так Путин прокомментировал ситуацию с созданием «новой церкви» на Украине.
Это явное, грубое нарушение религиозных свобод.
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Путин рассказал о миссии СМИ в качестве «мягкой силы». По словам президента, в поговорке «сила в правде» заложено призвание масс-медиа: только правдой журналисты могут завоевать доверие миллионов людей.
К сожалению, из-за коммерциализации — раньше все было политизировано — сейчас все коммерциализировано — это доверие подорвано. Но к этому надо стремиться.
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Пресс-конференция продолжается уже почти два часа, однако мы до сих пор не узнали, что означает плакат «Путин — щука». Зато представитель Life успел поинтересоваться о том, когда и на ком женится глава государства.
Как порядочный человек, когда-нибудь я должен буду это сделать, — отметил президент.
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