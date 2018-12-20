Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Президент, наконец, обратил внимание на постер со щукой — но слово дали «Советскому Спорту», вопрос о допинге: избавилась ли от этого Россия?

«Мы сами виноваты, применение допинга-то было, — отметил Путин. — Другое дело, что нам пытались навязать применение допинга государственном уровне. Этого не было».

России необходимо признать проблему и свести употребление допинга в отечественном спорте к нулю. Президент также надеется, что спорт избавится и от элемента политизации.