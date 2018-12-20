Германия потребовала от России вернуть военные трофеи

Посольство Германии в Москве заявило о том, что Берлин настаивает на возвращении культурных ценностей, перемещенных в Россию после Великой Отечественной войны.



«Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», — заявили газете «Известия» в посольстве, сославшись на ответ бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.



Германия рассчитывает получить из России находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры. Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой сообщил «Известиям», что Москва не намерена обсуждать этот вопрос до нормализации политического диалога с Берлином.



Эберсвальдский клад представляет собой крупнейшее собрание золотых изделий бронзового века, когда-либо обнаруженное на территории Германии. В настоящее время клад находился в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, а в ФРГ экспонируются его копии. Находки немецкого археолога Генриха Шлимана относятся к древним культурам Малой Азии и были сделаны на месте античной Трои, а также на Пелопоннесе. В СССР попала именно троянская коллекция Шлимана.



Напомним, недавно Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России выложил в интернет секретные документы первого дня Великой Отечественной войны, в том числе ранее не публиковавшиеся. Документы подтверждают, что 22 июня 1941 года фашистская Германия первой напала на Советский Союз в 4 часа утра без объявления войны, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и мирным городам.

Ранее «Ридус» искал ответ на вопрос о том, за что воевали и погибали советские люди во время Великой Отечественой войны.