Московского мундепа заподозрили в помощи украинским боевикам

Муниципальный депутат Басманного района города Москвы Люся Штейн оказалась в центре общественного внимания, репостнув на свою страницу в Facebook отчет украинского волонтера Сергея Притулы о расходовании средств, собранных для обеспечения оружием участников боевых действий в Донбассе. В публикации Притулы содержится просьба о поддержке «защитников Украины».

«Люся Штейн — человек совсем не глупый, она не может не знать, что снайперская винтовка и пули к ней предназначены для того, чтобы лишать жизни тех, кто воюет с украинской армией. То есть защитников Донбасса. Но Люся симпатизирует именно украинским воинам и делу, которому они служат», — заявил по этому поводу газете «Взгляд» журналист Андрей Бабицкий.

Число возмущенных отзывов в социальных сетях исчисляется сотнями, однако сама Штейн уклоняется от ответа на вопрос, с какой целью она репостила запись Сергея Притулы. «Девушка очень хочет сесть по статье за репосты и сделать себе политическую карьеру», — предположил житель Москвы Антон Ильин.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как надзиратели одной из колоний в Львовской области убили донбасского ополченца Валерия Иванова родом из Архангельской области России. Служил в десантных войсках, участвовал в контртеррористической операции в Чечне. С началом боевых действий в Донбассе Иванов отправился на Украину воевать на стороне народных республик, попал в плен и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

