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Минфин США в течение 30 дней выведет из-под санкций компании Дерипаски

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Министерство финансов США снимет санкции, наложенные на компании «Русал», En+ и «Евросибэнерго», долями в которых владеет российский миллиардер Олег Дерипаска. Такие меры должны быть приняты в течение 30 ближайших дней, передает агентство Reuters.

Решение Минфина США было принято в виду согласия российского предпринимателя сократить свою долю в компаниях до уровня ниже 50%. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в случае с En+ речь может идти об уменьшении участия с 70 до 44,95%.

При этом, владельцем ценных бумаг, выведенных из-под контроля Дерипаски, станет группа ВТБ.

Позитивное влияние на решение американского ведомства оказали и структурные изменения в составе советов директоров указанных компаний. Так, по данным агентства, в их руководящих органах стало больше граждан Великобритании и США.

Как ранее сообщал «Ридус», санкции США против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний были введены в начале апреля 2018 года.

В том же месяце американский Минфин сообщил, что готов снять экономические ограничения с активов россиянина, если тот снизит долю своего участия и покинет совет директоров.

Как отмечалось прежде, сокращение участия Дерипаски в En+ автоматически повлечет уменьшение его доли в компании «Русал», которая на 48% контролируется холдингом.

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