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18 весёлых случаев, когда создатели новогодних украшений потерпели неудачу

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  • 19 декабря 2018, 22:17
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Дизайнеры — те самые люди, которую любую вещь могут превратить, как в венец креативности, так и в нелепое нечто. Рождество и Новый год — не исключение. К этим праздникам дизайнеры-оригиналы тоже штампуют немало таких украшений, на которые без слёз не взглянешь. Собрали для вас самый нелепый новогодний декор, создатели которого хотели как лучше, а получилось как всегда. Настоящая комедия ошибок.

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