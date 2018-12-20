18 весёлых случаев, когда создатели новогодних украшений потерпели неудачу

Дизайнеры — те самые люди, которую любую вещь могут превратить, как в венец креативности, так и в нелепое нечто. Рождество и Новый год — не исключение. К этим праздникам дизайнеры-оригиналы тоже штампуют немало таких украшений, на которые без слёз не взглянешь. Собрали для вас самый нелепый новогодний декор, создатели которого хотели как лучше, а получилось как всегда. Настоящая комедия ошибок.

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