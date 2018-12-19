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Роспотребнадзор разбирается с цементным снегом, выпавшим в Мордовии

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© vk.com

Сотрудники Роспотребнадзора разбираются в причинах выпадения «цементного снега» в мордовском поселке Комсомольский. Ранее о появлении необычных осадков сообщили местные жители, разместившие пугающие фотографии местных пейзажей в социальных сетях.

© vk.com

© vk.com

На опубликованных кадрах отчетливо заметен сереющий верхний слой непонятного происхождения, осевший на снежный покров.

Прибывшие на место специалисты Роспотребнадзора собрали необходимые пробы, результаты экспертизы должны быть готовы в ближайшее время.

По словам пресс-секретаря ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Ольги Мокеевой, источником загрязнения может быть соседствующее с поселком предприятие компании «Мордовцемент», однако говорить о точных причинах аномалии пока преждевременно.

Не спешат искать виновных и в поселковой администрации. Комментируя произошедшее журналисту местного телеканала, глава Комсомольского Александр Ульянов рассказал, что представители предприятия пока не подтверждают данные о возникших технологических сбоях.

Сами местные жители отмечают, что подобные осадки прежде в поселке уже выпадали, однако в последние несколько лет экологическая ситуация в Комсомольском несколько нормализовалась.

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