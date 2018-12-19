12-летний мальчик похудел на 98 килограммов

Индонезиец Ария Пермана (Arya Permana) несколько лет считался самым толстым мальчиком в мире. В возрасте двух лет у паренька проснулся зверский аппетит, он постоянно хотел есть, и родителям даже приходилось занимать деньги, чтобы прокормить сына. Однако доктора не находили никаких патологий и объяснений такой особенности. К 10 годам мальчишка растолстел до 200 килограммов.

Мальчик ел по пять-шесть раз в день. Порции еды, которую он съедал за один присест, хватило бы, чтобы кормить двоих взрослых весь день. В конце концов родители 37-летняя мать Рокайя Сомантри (Rokayah Somantri) и 47-летний отец (Ade Somantri), посадили сына на диету из коричневого риса и заставляли делать зарядку и много гулять. Однако парню было тяжело не только ходить, но даже сидеть. И в 2017 году ему сделали операцию по уменьшению желудка.

В этом году индонезийцу исполнилось 12 лет и сейчас он вдвое легче, чем был год назад. После операции парень похудел на 98 килограммов и наконец зажил, как обычный школьник: играет в футбол, бадминтон, много бегает со сверстниками и даже научился водить мотоцикл. Кроме того, родители следят, чтобы Ария каждый день проходил по пять километров и не дают ему пить газировку, есть сахар и фастфуд.

«Я счастлив! Теперь я могу гулять с друзьями и снова хожу в школу. Я стал гораздо более ловким и быстрым, каждый день играю в футбол и может когда-нибудь стану знаменитым футболистом, как Роберто Фирмино из „Ливерпуля“» — рассказал похудевший мальчишка журналистам DailyMail.

Ранее «Ридус» рассказывал о другом индонезийском мальчике, который в возрасте двух лет стал самым юным курильщиком в мире. После того, как его фото с сигаретой в зубах попало в СМИ, общественники забили тревогу и взяли парнишку под контроль.

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