Киев назвал гибель российского заключенного несчастным случаем

Смерть россиянина Валерия Иванова, погибшего в одной из колоний на территории Львовской области Украины, наступила в результате несчастного случая. С таким заявлением в среду, 19 декабря, выступила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Верховной раде Людмилы Денисовой.

По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну для мусора, в результате чего наступила смерть, — сообщили в представительстве омбудсмена.

В пресс-службе отметили, что следственные мероприятия по факту гибели россиянина по-прежнему продолжаются, заключение судебно-медицинской экспертизы должно появиться в течение месяца.

Как ранее сообщал «Ридус», информация о гибели Валерия Иванова появилась в среду, 19 декабря. По некоторым данным, ранее он принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины в качестве добровольца.

После захвата в плен он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Сотрудники российского посольства в Киеве официально подтвердили факт гибели гражданина РФ, заявив, что пока не располагают подробностями по данному инциденту, передает ТАСС.

Накануне свою версию трагедии озвучили в самопровозглашенной Луганской народной республике. По данным представителя ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольги Кобцевой, Валерий Иванов мог скончаться от побоев, нанесенных охранниками пенитенциарного заведения.