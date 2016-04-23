Африканцы хотят лишить Disney авторского права на «акуна матату»

Африканские активисты открыли сбор подписей на платформе Change.org с требованием лишить корпорацию Disney авторского права на фразу «акуна матата», используемую в мультипликационной картине «Король Лев». На данный момент свои данные под петицией оставили уже более 55 тысяч человек.

По мнению автора претензии по имени Шелтон Мпала (Shelton Mpala), вина корпорации заключается в том, что она зарезервировала авторское право на фразу, к появлению которой не имеет никакого отношения. Активист пояснил, что на языке суахили словосочетание «акуна матата» означает «никаких проблем».

„Акуна матата“ говорят в большинстве стран, использующих суахили, таких как Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Мозамбик и Демократическая Республика Конго. Нельзя позволять Disney получать права на что-то, что он не изобретал, — объяснил свою позицию автор.

Примечательно, что по национальности Шелтон Мпала зимбабвиец, в этой стране на суахили практически не говорят. Тем не менее, комментируя свою петицию британскому изданию Times, африканец подчеркнул, что регистрацию авторского права стоит рассматривать в качестве еще одного примера эксплуатации народов Африки.

Свое внимание на этот момент обратили некоторые пользователи Twitter, принявшие участие в обсуждении инициативы.

Зимбабвиец создает петицию для отмены авторского права на „акуна матату“, в то время как страны, говорящие на суахили, расслабляются. Я в шоке! — написал один из комментаторов.

По данным издания, авторское право на оказавшееся в центре скандала выражение компания Disney зарегистрировала еще в 1994 году, параллельно с выходом первого фильма про «Короля Льва». В следующем, 2019 году в прокате появится ремейк культового мультика.