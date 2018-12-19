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Экзамен на права лишится этапа «площадка»

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© Донат Сорокин/ТАСС

Процедура сдачи экзамена на водительское удостоверение лишится этапа «площадка» с середины 2019 года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на заявление председателя правления Союза автошкол России Александра Ачкасова.

Планируется, что с началом 2019 года будет утвержден единый экзамен, в котором будет отсутствовать элемент „площадка“. После этого в течение шести месяцев будут завершены все согласования для его введения, а с середины 2019 года экзамен будет сдаваться уже по новым правилам, — рассказал собеседник агентства.

Ожидается, что новый порядок сдачи водительских экзаменов будет уделять больше внимания тестированию практических навыков водителя.

Так, «городская» часть испытаний будет дополнена проверкой навыков пересечения железнодорожных переездов, обгона, движения на максимально разрешенной скорости и торможения транспортного средства в различных дорожных условиях, передает телеканал «360».

При этом в новой процедуре не нашлось места «змейке» и повороту на 90 градусов, отмечает издание «Известия».

Доля ДТП при движении водителя задним ходом, при парковке, то есть тех умений и навыков, которые проверяются во время экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством на закрытой площадке, составляет менее 2%, — объяснил смысл вносимых изменений начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Ранее «Ридус» рассказывал о законопроекте, защищающем права водителей, потерявших возможность оплаты автомобильных штрафов в течение льготного периода из-за неспешности ГИБДД или почтовых служб. Документ в окончательном чтении приняли в Госдуме на минувшей неделе.

Днем позже в ГИБДД объявили о временном моратории на внесение поправок в ПДД.

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