Тест: Выберите музейный экспонат и узнайте своё будущее
- 19 декабря 2018, 17:33
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Новый год стремительно приближается, и в эту волшебную пору, как никогда верится в чудо и загадывается счастливое будущее. Предлагаем необычное гадание — на музейных экспонатах, которые расскажут всю правду о вашем будущем.
Результаты пишите в комментариях, нам очень интересно! А в новогодние праздники не забудьте сходить в музей. Удачи!
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