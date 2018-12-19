Тест: Выберите музейный экспонат и узнайте своё будущее

Новый год стремительно приближается, и в эту волшебную пору, как никогда верится в чудо и загадывается счастливое будущее. Предлагаем необычное гадание — на музейных экспонатах, которые расскажут всю правду о вашем будущем.

Результаты пишите в комментариях, нам очень интересно! А в новогодние праздники не забудьте сходить в музей. Удачи!