Российский десантник в отставке убит надзирателями львовской колонии

Надзиратели одной из колоний Львовской области убили донбасского ополченца из России Валерия Иванова. Правительство непризнанной Луганской Народной Республики намерено в ходе ближайшей встречи гуманитарной подгруппы в Минске потребовать от украинских властей вернуть тело россиянина на родину, проинформировала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

Журналист Алексей Топоров сообщил на своей странице в Facebook, что Иванов был родом из Архангельской области. Служил в десантных войсках, участвовал в контртеррористической операции в Чечне. С началом боевых действий в Донбассе он отправился на Украину воевать на стороне повстанцев, попал в плен и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

По словам Топорова, российского десантника должны были обменять еще в конце 2017 года. Но в последний момент по настоянию Ирины Геращенко — кумы президента Украины Петра Порошенко — Иванова было решено оставить в тюрьме.

Как передает ФАН, посольству РФ в Киеве об убийстве россиянина прекрасно известно. В настоящее время дипломаты выясняют обстоятельства его гибели.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Комсомольской правде», что Россия не желает разговаривать с Киевом с позиции силы, а также признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такую политику Лавров объясняет боязнью «потерять Украину».

Украинское государство — это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима, — сказал Лавров.

Он в очередной раз обратил внимание, что российские власти, как и власти непризнанных ДНР и ЛНР, обязаны следовать минским договоренностям. На это журналисты «КП» поспешили заметить, что для Украины минские договоренности — пустой звук. Однако Сергей Лавров призвал их «не поддаваться политическим эмоциям», отметив, «что устав ООН тоже далеко не всегда работает».