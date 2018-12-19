В Москве мужчина пытался покончить с собой в ресторане «Макдоналдс»
- 19 декабря 2018, 15:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице госпитализировали 24-летнего жителя Подмосковья, пытавшегося свести счеты с жизнью в одном из ресторанов сети «Макдоналдс» на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в заведении на Волоколамском шоссе. Молодой человек сейчас находится в психосоматическом отделении Института скорой помощи им. Склифосовского.
«Состояние его оценивается как средней тяжести», — отметил собеседник агентства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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