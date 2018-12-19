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В Москве мужчина пытался покончить с собой в ресторане «Макдоналдс»

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© flickr.com

В столице госпитализировали 24-летнего жителя Подмосковья, пытавшегося свести счеты с жизнью в одном из ресторанов сети «Макдоналдс» на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в заведении на Волоколамском шоссе. Молодой человек сейчас находится в психосоматическом отделении Института скорой помощи им. Склифосовского.

«Состояние его оценивается как средней тяжести», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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