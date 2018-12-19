Въехавшему в переход в Москве водителю автобуса вынесли приговор

В столице Дорогомиловский суд вынес приговор водителю Виктору Тихонову, который год назад въехал на автобусе в переход станции метро «Славянский бульвар», сообщает РИА Новости.

Водителя признали виновным в совершении преступления и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, в течение трех лет ему запрещено управлять транспортными средствами.

Как отмечает агентство, прокурор просил для обвиняемого пять лет колонии-поселения.

58-летний Тихонов вину не признал. Он заявил, что автобус «взбесился», так как в него перелили техническое масло, поэтому он не смог, хотя и пытался, предотвратить аварию, сообщает kp.ru.

Адвокат подсудимого Равиль Саберов заявил, что обвинение строилось на показаниях сотрудников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, которым было выгодно отвести подозрение от техники.

Тихонов до сегодняшнего дня находился под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу.

Как сообщал «Ридус», 25 декабря 2018 года автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 15 пострадали. После этого перед подобными переходами в Москве установили бетонные блоки.

В январе нынешнего года следователи сообщили об исправности автобуса, въехавшего в переход.