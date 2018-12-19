Взрослые нашли много странностей в советской детской картинке

На Facebook ажиотаж, пользователи бурно обсуждают детскую иллюстрацию из советской книги и находят в ней много странного, нелепого и очень смешного. На картинке изображена семья из пяти человек: папа, мама, сын, дочь и бабушка. Все заняты каким-то делом, но, по мнению авторов, занятия эти — неправильные, не соответствующие их статусам, например девочка забивает гвоздь, мальчик гладит, бабушка играет с плюшевым мишкой, мама читает, а папа вяжет носки.

Картинку опубликовала Янина Цыбульская и собрала тысячу лайков и больше сотни комментариев, в которых взрослые активно выражают своё мнение по поводу неправильности происходящего. И это невозможно читать без смеха.

Вот что считает неправильным сама автор поста:

Ну много чего на самом деле. Утюг у мальчика без шнура, как тут гладить-то. Девочка забивает молотком шуруп, кто-нибудь дайте ребенку нормальные инструменты. Младший похож на медведя, но это в принципе нормально, это Россия. Мама перечитывает диплом о высшем образовании, ностальгирует, наверное, я её понимаю, тоже подтухла бы от троих детей. И, кажется, только у папы всё хорошо.

После такого начала комментаторов было не остановить

«Начнём с того, что на картинке отсутствует гравитация».

«Папа двумя спицами вяжет носок! Там минимум четыре надо».

«Так, чёрт побери, а почему все в тапках, а мальчик в уличных кедах? Санэпидемстанции на него нет! Развёл антисанитарию, не удивительно, что бабушка в таком состоянии!»

«Все тёпленько оделись, а мама в футболке!»

«Ещё у обеих женщин фартуки — под пиджаком у бабушки, под футболкой у мамы… или это большие заплатки?!»

«Свитер на папе неправильный — зачем посреди груди пуговица?»



«У лысого на девчачью сторону тужурка застёгивается…»



«Вообще непонятно, что гладит мальчик, и почему табурет у девочки выше гладильной доски… А еще, 3 члена семьи в жилетах, 2 в фартуках, 4 в тапках, а причинно-следственной связи между родом занятий и одеждой не прослеживается, вот».



«Кто видит стену, в которую девочка шуруп забивает? Норм семья — одна бабушка адекватная, советуется с медведем, не пора ли подкрепиться…»



«Налицо нарушение ТБ девочкой, с такой позиции она никакой гвоздь не забьёт, а вот сама вполне может свалиться. Но я понимаю, почему папа срочно вяжет носки — у него у единственного тапки без задника, в них, должно быть, прохладно».



«У медведя нет хвоста, между прочим. И молоток у девочки весьма сомнительного качества, я сначала решила, что это линейка».



«Ой, да много ещё чего. У девочки бантики завязаны в четырёх измерениях, а из затылка торчит забытая кем-то флешка. И да — она вбивает шуруп в пустоту. Папаша и мамаша брюнеты, дочь брюнетка, сын блондин, ну ладно, нравственность мамы обсуждать не будем. У папы пиджак пижамный, а брюки генеральские — с лампасами. Правая ступня папы очевидно сломана. Нитка у папы идет не к спицам, а в носок. И главное — нет телевизора. Хотя можно предположить, что снято с точки зрения телевизора».



«Кстати, мальчик рыжий, по-моему если вспомнить рецессивность генов, то лысый не его отец».



«Может, мальчик приёмный? Или вообще дочкин бойфренд…»

«Да, неправильно то, что только один папа доволен, все остальные грустные. А забивать шурупы молотком — вполне себе российские ремонтные реалии».



Некоторые пустились во все тяжкие и предложили исправить картинку

«Я присмотрелась и поняла, что как бы папа ни вязал, он вяжет не в ту сторону! Рабочая нить должна быть влево, а она идет вправо».



«Это семья без котика. Они вообще враждебные инопланетяне».



«Мальчик и папа должны смотреть на предметы, которыми пользуются. У одного острые, у другого горячий. Нарушение техники безопасности. Вот девочка молодец, не отвлекается».



«Блин! Кто-нибудь вообще обратил внимание на то, что девушка плачет??? У неё белая полоса от глаза по лицу и выражение общее соответствует».



«Век патриархата. То, что у бати самый бахатый трон в центре экспозиции, для всех норм».



«У бабушки кресло сломалось, в самом нужном для спины месте…»



«У мальчика, как это правильно сказать, в подмышечной зоне притаилась Нарния… шкаф появляется только под его рукой. Это многое должно прояснить».



«1. Ребенок засовывает себе что-то в нос, надо проследить.

2. У ребенка кровь из затылка капает.

3. Мальчик подставляет руку под утюг, может пораниться».

«Дети и взрослые, похоже, тоже поменяли свои гендерные стереотипы — мальчик гладит, а девочка гвоздь забивает, мама читает, пусть не газету, как раньше мужчины в карикатурах, книжку — она интереснее, а мужчина (не поймешь, кто он — папа или дедушка) вяжет. Бабушка впала в детство и играет с мишкой. Все довольны, только вот лицо мамы — вроде все же увлечена чтением».



«Пуха жалко, он зашел не в те гости! Ни мёда, ни каши!»



Нашлись и защитники творчества, которые предположили, что на иллюстрации всё хорошо, только не хватает одной детали

«Это чугунный утюг, который предварительно нагрели на плите!»

«У мальчика беспроводной утюг, так что все ок. Просто он подставку от него не взял, а вот это неправильно».



«Утюг на углях».

«Норм всё с утюгом. Он беспроводной, эра вайфая, чо».



«От троих детей?! Ты настаиваешь, что у бабушки на коленях внук?!»

«По-моему, всё норм. Каждый развлекается как может. Воскресенье же».



«Почему шуруп? У шурупа должна быть резьба, а это вполне себе гвоздь».



«О, пошла волна в народ. Особо продвинутые даже о сексизме пишут. Как профессиональный сексолог и культуролог скажу. Тут у всех всё хорошо. И всех можно спокойно менять местами как угодно. Только девочке освоение нового немного сложно даётся. Но она справится».



А вы как считаете, что неправильно на картинке?