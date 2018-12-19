Мутко покинул пост президента РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оставил занимаемую должность.

Пост исполняющего обязанности президента будет занимать до отчетно-выборной конференции президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, сообщается в микроблоге союза в Twitter.

Конференция должна состоятся 22 февраля 2019 года.



Виталий Мутко возглавил Российский футбольный союз в 2005 году. Как писал «Ридус», в декабре 2017 года вице-премьер РФ объявил о приостановлении своей деятельности в роли президента РФС. Исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев. В октябре нынешнего года Мутко снова стал президентом РФС.