Мутко покинул пост президента РФС
- 19 декабря 2018, 14:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оставил занимаемую должность.
Пост исполняющего обязанности президента будет занимать до отчетно-выборной конференции президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, сообщается в микроблоге союза в Twitter.
Конференция должна состоятся 22 февраля 2019 года.
Виталий Мутко возглавил Российский футбольный союз в 2005 году. Как писал «Ридус», в декабре 2017 года вице-премьер РФ объявил о приостановлении своей деятельности в роли президента РФС. Исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев. В октябре нынешнего года Мутко снова стал президентом РФС.
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