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Мутко покинул пост президента РФС

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© Интерпресс/ТАСС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оставил занимаемую должность.

Пост исполняющего обязанности президента будет занимать до отчетно-выборной конференции президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, сообщается в микроблоге союза в Twitter.

Конференция должна состоятся 22 февраля 2019 года.

Виталий Мутко возглавил Российский футбольный союз в 2005 году. Как писал «Ридус», в декабре 2017 года вице-премьер РФ объявил о приостановлении своей деятельности в роли президента РФС. Исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев. В октябре нынешнего года Мутко снова стал президентом РФС.

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