В новом году в Москве и области подорожает проезд на электричках

В Москве и Московской области с 1 января увеличится стоимость проезда в пригородных поездах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем в течение года новый тариф пересматриваться не будет.

В пределах Москвы с 1 января проезд в электропоездах пригородного сообщения будет стоить 36 рублей, а стоимость проезда одной зоны по территории столицы и Подмосковья составит 23 рубля, отметил собеседник агентства.

В настоящее время стоимость проезда по Москве составляет 34 рубля, по области — 22 рубля за зону, напоминает РЕН ТВ.

«Увеличение тарифа в Москве не превышает прирост инфляции за два с половиной года, которая, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 9,2%», — подчеркнули в департаменте.