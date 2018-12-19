Сатурн теряет свои кольца
- 19 декабря 2018, 12:52
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Астрономы NASA заявили, что через 100 миллионов лет Сатурн может лишиться своих колец. Уже сейчас кольца постепенно разрушаются с огромной скоростью.
Их разрушает сам газовый гигант Сатурн, а вернее его магнитное поле, из-за которого наэлектризованные частицы в кольцах планеты «погибают».
Кольца у Сатурна появились по астрономическим меркам относительно недавно, когда на Земле уже обитали динозавры. Кольца имеют большую массу, поэтому их разрушение происходит с такой скоростью.
Одна из возможных причин появления колец у Сатурна — разрушение одного из спутников газового гиганта.
Для нас разрушение колец у Сатурна не является неожиданностью. Более ранние расчеты показывали, что этого не избежать. Новые данные только подтвердили нашу догадку, — поделились исследователи.
Кольца D и C, находящиеся ближе всего к планете, могут пропасть за мгновения по космическим меркам: D — всего за 60 тысяч лет, а кольцо C, которое содержит намного больше материи, пропадет примерно через 700 тысяч лет.
Недавно «Ридус» рассказывал, как кольца Сатурна «общаются» с планетой. Специальный инструмент Radio Plasma Wave Science (RPWS), измерявший радиоволны, а также температуру и плотность плазмы, записал необычные шумы.
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