Сатурн теряет свои кольца

Астрономы NASA заявили, что через 100 миллионов лет Сатурн может лишиться своих колец. Уже сейчас кольца постепенно разрушаются с огромной скоростью.

Их разрушает сам газовый гигант Сатурн, а вернее его магнитное поле, из-за которого наэлектризованные частицы в кольцах планеты «погибают».

Кольца у Сатурна появились по астрономическим меркам относительно недавно, когда на Земле уже обитали динозавры. Кольца имеют большую массу, поэтому их разрушение происходит с такой скоростью.

Одна из возможных причин появления колец у Сатурна — разрушение одного из спутников газового гиганта.

Для нас разрушение колец у Сатурна не является неожиданностью. Более ранние расчеты показывали, что этого не избежать. Новые данные только подтвердили нашу догадку, — поделились исследователи.

Кольца D и C, находящиеся ближе всего к планете, могут пропасть за мгновения по космическим меркам: D — всего за 60 тысяч лет, а кольцо C, которое содержит намного больше материи, пропадет примерно через 700 тысяч лет.



Недавно «Ридус» рассказывал, как кольца Сатурна «общаются» с планетой. Специальный инструмент Radio Plasma Wave Science (RPWS), измерявший радиоволны, а также температуру и плотность плазмы, записал необычные шумы.