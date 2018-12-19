найти ×
   
  • USD +0.37
    67.11
  • EUR +0.70
    76.47
СохранитьСохранено0
×

-106149

Сатурн теряет свои кольца

Small 8c0837760a
  • 19 декабря 2018, 12:52
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Астрономы NASA заявили, что через 100 миллионов лет Сатурн может лишиться своих колец. Уже сейчас кольца постепенно разрушаются с огромной скоростью.

Их разрушает сам газовый гигант Сатурн, а вернее его магнитное поле, из-за которого наэлектризованные частицы в кольцах планеты «погибают».

Кольца у Сатурна появились по астрономическим меркам относительно недавно, когда на Земле уже обитали динозавры. Кольца имеют большую массу, поэтому их разрушение происходит с такой скоростью.

Одна из возможных причин появления колец у Сатурна — разрушение одного из спутников газового гиганта.

Для нас разрушение колец у Сатурна не является неожиданностью. Более ранние расчеты показывали, что этого не избежать. Новые данные только подтвердили нашу догадку, — поделились исследователи.

Кольца D и C, находящиеся ближе всего к планете, могут пропасть за мгновения по космическим меркам: D — всего за 60 тысяч лет, а кольцо C, которое содержит намного больше материи, пропадет примерно через 700 тысяч лет.

Недавно «Ридус» рассказывал, как кольца Сатурна «общаются» с планетой. Специальный инструмент Radio Plasma Wave Science (RPWS), измерявший радиоволны, а также температуру и плотность плазмы, записал необычные шумы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
7261128читать позжечитаю позже
Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
2015817читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

5733096читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

11016404читать позжечитаю позже