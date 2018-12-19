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МИД: Москва ответит на появление военной базы США на Украине

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно отреагирует на появление военной базы США на территории Украины, сообщает РИА Новости.

По его словам, такая перспектива, несомненно, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации «и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе».

«Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность», — сказал замминистра в беседе с агентством.

В конце ноября газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что власти страны пытаются убедить США в необходимости создания на своей территории военной базы.

Как писал «Ридус», в нынешнем году Вашингтон оказал финансовую поддержку военной отрасли Киева в размере 350 миллионов долларов, а всего с 2014 года объем американских вливаний превысил 1 миллиард долларов.

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