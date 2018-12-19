МИД: Москва ответит на появление военной базы США на Украине
- 19 декабря 2018, 12:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно отреагирует на появление военной базы США на территории Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, такая перспектива, несомненно, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации «и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе».
«Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность», — сказал замминистра в беседе с агентством.
В конце ноября газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что власти страны пытаются убедить США в необходимости создания на своей территории военной базы.
Как писал «Ридус», в нынешнем году Вашингтон оказал финансовую поддержку военной отрасли Киева в размере 350 миллионов долларов, а всего с 2014 года объем американских вливаний превысил 1 миллиард долларов.
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