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Ученые доказали, что птерозавры были пернатыми

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  • 19 декабря 2018, 12:02
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Специалисты из Университета Бристоля провели исследование останков птерозавров, найденных в 1840-х годах в Китае. Оказалось, что вымершие летающие архозавры могли быть пернатыми.

В ходе исследования выяснилось, что перья развились намного раньше, чем мы предполагали. Возможно, перья помогали птерозаврам согреться, — предположили авторы исследования.

Ранние исследования архозавров показали, что их крылья состояли из мышц и кожи, с помощью которых птерозавры могли передвигаться на небольшие расстояния. Крупные перья, необходимые для полета, им были не нужны.

Это подтвердили и археологические находки: на голове и теле птерозавров были мелкие перья, напоминающие мех. Ученые назвали это покрытие пикнофибра.

В останках, которые изучали специалисты из Университета Бристоля, пикнофибра отлично сохранилась. Она покрывала большую часть головы, тела и крыльев птерозавров. Благодаря хорошему качеству находки ученые смогли исследовать перья на разных частях тела.

Перья птерозавра

Оказалось, что на теле у птерозавров были разные по строению и форме перья. Ученые пояснили, что похожее покрытие было и у динозавров.

Это исследование поставило точку в вопросе перьев у архозавров. Новые данные помогут нам по-другому взглянуть на образ жизни птерозавров. Неудивительно, если в будущем палеонтологи обнаружат пернатого крокодила, заявили ученые.

Известно, что большинство крупных хищных динозавров обладало жесткой кожей и даже панцирями, но, вероятно, у их далеких предков были перья, которые утратились в ходе эволюции.

Лабораторный анализ найденных перьев показал, что при жизни они имели коричневый оттенок. Так как птерозавры не перемещались на большие расстояния, они вполне могли перелетать с дерева на дерево. Архозавры жили около 160 миллионов лет назад, когда на планете начали появляться первые птицы.

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