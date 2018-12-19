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Злоумышленники оторвали букву «М» с крыши вестибюля московского метро

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© Коллаж/Ridus

В столице возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, отломавших букву «М» с крыши вестибюля станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, сообщил «Ридусу» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, злоумышленники ночью забрались на крышу вестибюля станции по пожарной лестнице.

Во время утреннего обхода пропажу заметила дежурная по станции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий благодаря видеосистеме «Безопасный город» оперативникам удалось установить и задержать вандалов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте, совершенный группой лиц», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — рассказал Мышляев.

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