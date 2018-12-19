День рождения Бандеры стал на Украине официальным праздником

Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры объявлен официальным праздником, сообщает портал «Обозреватель».

«Степан Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения», — говорится в тексте постановления украинского парламента.

110-я годовщина со дня его рождения приходится на 1 января 2019 года. Соответственно, на Украине в этот день будут отмечать сразу два праздника — Новый год и день памяти Бандеры.

Кроме того, согласно постановлению Рады о памятных датах, в следующем году на Украине также будут отмечать дни рождения лидера украинского государства 1919−1920 годов Симона Петлюры, художника Казимира Малевича, авиаконструктора Игоря Сикорского, футбольного тренера Валерия Лобановского, поэта и композитора Владимира Ивасюка и других.

Организация украинских националистов* была создана в 1929 году. Ее боевым крылом являлась Украинская повстанческая армия (УПА)*, сформированная в октябре 1942 года.

Во время Второй мировой войны отряды УПА* действовали против советских партизан, отрядов польского подполья и с 1943 года против германской оккупационной администрации, а также против Красной, а затем Советской армии.

Как писал «Ридус», в июле 2016 года Сенат Польши принял резолюцию с призывом к Сейму страны признать геноцидом массовые убийства поляков, совершенные украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Волынская резня — массовое убийство украинскими националистами, возглавляемыми Степаном Бандерой, польского населения в западных регионах Украины. За несколько месяцев 1943 года бандеровцы убили, по разным данным, от 80 до 100 тысяч человек. Массовые убийства отличались особой жестокостью, в том числе по отношению к женщинам и детям.

Украина официально отрицает факт геноцида и настаивает, что число жертв было значительно меньше.

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* запрещенные в России организации