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Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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© twitter.com

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Основатель Tesla и SpaceX рассказал на презентации, которая транслировалась 19 декабря на сайте другой его компании — The Boring Company, что для быстрого проезда по тоннелю автомобили оснастят специальными колесами, которые смогут выдвигаться и убираться при необходимости.

По словам Маска, это может быть применено к любому автономному электромобилю, а не только к Tesla.

Предприниматель также отметил, что машина будет опускаться под землю на специальном лифте, а затем, проехав по тоннелю, снова на лифте подниматься на поверхность.

«Можно безопасно путешествовать со скоростью более 150 миль (240 км) в час. На такой скорости это будет похоже на телепортацию», — написал бизнесмен в комментарии к своему посту в Twitter.

Миллиардер основал компанию The Boring Company в 2016 году. В рамках проекта планируется построить сети тоннелей в Лос-Анджелесе и позже в ряде других американских городов, напоминает газета «Известия».

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