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Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума

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© Мастюков Валентин/Фотохроника ТАСС

За последние десять лет достигло максимума количество граждан России, тоскующих по Советскому Союзу.

Согласно опросу «Левада-Центра», 66% россиян сожалеют о распаде СССР.

В прошлом году, по данным социологов, скучающих по советскому прошлому было лишь 58%.

Выяснилось, что основные возрастные категории жителей страны, которые тоскуют по СССР, — это люди старше 55 лет и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Основные причины, заставляющие россиян сожалеть о распаде Советского Союза, — крах экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой стране (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Усиление ностальгии по СССР среди граждан старшего поколения в первую очередь связано с пенсионной реформой, рассказала газете «Ведомости» социолог «Левада-Центра» Карина Пипия.

По ее словам, большинство объясняет свою тоску по распавшейся стране иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен.

Пипия отметила, что при этом они не вспоминают о дефиците и карточках, столь характерных для советской экономики, особенно на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.

Социолог также рассказала изданию, что среди молодежи тоска по СССР связана с «романтизацией» всего советского.

Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и так далее— добавила Пипия.
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