найти ×
   
  • USD
    66.75
  • EUR
    75.78
СохранитьСохранено0
×

-2036132

Четверть работодателей начнет 2019 год с увольнений

Small f78f8d6c11

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Портал Rabota.ru провел опрос, посвященный планам работодателей на 2019 год, из которого выяснилось, что почти четверть из них (23%) собирается заняться сокращением штата.

«Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах „медиа и маркетинг“, а также „продукты питания“. Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса», — пишет «Российская газета».

К расширению штата готовятся лишь 18% опрошенных работодателей. В основном это предприниматели, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании.

Напомним, недавно портал Rabota.ru выяснил, что более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, несмотря на прогнозы по росту инфляции. Только 18% компаний сообщили о намерении индексировать зарплаты, остальные затруднились ответить на вопрос о планах относительно денежного вознаграждения работников.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему ребенку совсем необязательно иметь высшее образование, чтобы преуспеть на рынке труда, и какие массовые профессии в России скоро могут исчезнуть.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
8031902читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
17013156читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

2142683читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа

Откажется ли Индия от российского оружия?

5733096читать позжечитаю позже