Четверть работодателей начнет 2019 год с увольнений

Портал Rabota.ru провел опрос, посвященный планам работодателей на 2019 год, из которого выяснилось, что почти четверть из них (23%) собирается заняться сокращением штата.

«Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах „медиа и маркетинг“, а также „продукты питания“. Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса», — пишет «Российская газета».



К расширению штата готовятся лишь 18% опрошенных работодателей. В основном это предприниматели, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании.

Напомним, недавно портал Rabota.ru выяснил, что более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, несмотря на прогнозы по росту инфляции. Только 18% компаний сообщили о намерении индексировать зарплаты, остальные затруднились ответить на вопрос о планах относительно денежного вознаграждения работников.

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