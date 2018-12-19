Четверть работодателей начнет 2019 год с увольнений
- 19 декабря 2018, 05:56
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Портал Rabota.ru провел опрос, посвященный планам работодателей на 2019 год, из которого выяснилось, что почти четверть из них (23%) собирается заняться сокращением штата.
«Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах „медиа и маркетинг“, а также „продукты питания“. Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса», — пишет «Российская газета».
К расширению штата готовятся лишь 18% опрошенных работодателей. В основном это предприниматели, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании.
Напомним, недавно портал Rabota.ru выяснил, что более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, несмотря на прогнозы по росту инфляции. Только 18% компаний сообщили о намерении индексировать зарплаты, остальные затруднились ответить на вопрос о планах относительно денежного вознаграждения работников.
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