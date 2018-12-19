Познер обозвал поклонников Сталина рабами

Журналист и телеведущий Владимир Познер резко отозвался о россиянах, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным.

«Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела — рабы», — сказано в публикации Познера на его личном веб-сайте.



Столь радикальной оценке предшествовали рассуждения телеведущего о том, что народную любовь к Сталину, равно как и ненависть в людях возбуждает государственная пропаганда, идеологический курс которой за последние десятилетия не раз менялся.

Напомним, в июне Владимир Познер вступился за россиян после того, как писательница Людмила Улицкая заявила, что жителям России и Украины «необходимо 150 лет, чтобы догнать европейское общество по уровню развития», а сами россияне якобы стали «излишне агрессивными и жестокими». Тогда Познер ответил Улицкой, что российское общество находится в «трудном переходном периоде».

21 декабря 2018 года исполняется 140 лет со дня рождения Сталина.

Ранее Владимир Познер поделился своим мнением о причине массовой нищеты среди россиян.