найти ×
   
  • USD
    66.75
  • EUR
    75.78
СохранитьСохранено0
×

2728597

Познер обозвал поклонников Сталина рабами

Small f78f8d6c11

Журналист и телеведущий Владимир Познер резко отозвался о россиянах, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным.

«Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела — рабы», — сказано в публикации Познера на его личном веб-сайте.

Столь радикальной оценке предшествовали рассуждения телеведущего о том, что народную любовь к Сталину, равно как и ненависть в людях возбуждает государственная пропаганда, идеологический курс которой за последние десятилетия не раз менялся.

Напомним, в июне Владимир Познер вступился за россиян после того, как писательница Людмила Улицкая заявила, что жителям России и Украины «необходимо 150 лет, чтобы догнать европейское общество по уровню развития», а сами россияне якобы стали «излишне агрессивными и жестокими». Тогда Познер ответил Улицкой, что российское общество находится в «трудном переходном периоде».

21 декабря 2018 года исполняется 140 лет со дня рождения Сталина.

Ранее Владимир Познер поделился своим мнением о причине массовой нищеты среди россиян.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (7)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 05:37

    тонкая манипуляция. тогда Познер "поклонник" либерализма?

  • Есть ответы (1)
  • Small 8bc316cc46
    Сергей Д.сегодня, 06:33

    Не. Поздний не раб. Совсем не раб денег. Так ненавидеть "эту страну", но торчать в ней ради проклятой бумаги это не рабство. Это высшая степень свободы

  • Есть ответы (1)
  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 07:16

    Народную любовь, как и ненависть к Сталину, государственная пропаганда не возбуждает со времени смещения Хрущева. Я не видела, не слышала ни одной передачи или выступления в рамках государственной пропаганды, касаемой личности Сталина. Все нынешние высказывания - чисто частное мнение журналистов, "экспертов" и проч. У меня к Сталину двоякое отношение. Как и все, чьи родственники пострадали от репрессий, я к его эпохе испытываю негатив, не дай Бог ей повториться. С другой стороны, мой отец при жизни заявлял, что при Сталине в стране был порядок. Получается, что порядок в нашей стране может быть тогда, когда над душой стоит НКВД, угроза доноса, ареста или даже расстрела. Как только эти угрозы миновали, порядок в стране рассыпался. И мы можем хорошо работать только из-под палки. И это очень печально, это не делает нам чести.

  • Small 8ee326781a
    Серый Белыйсегодня, 07:50

    ))))

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 08:19

    Информацыонный образ *познер* - это информацыонный бес.
    .
    Грибы.

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
7059228читать позжечитаю позже
Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0113468читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

6040607читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

25638152читать позжечитаю позже