Forbes представил рейтинг самых богатых знаменитостей США
- 19 декабря 2018, 03:37
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Американский журнал Forbes представил новую ревизию своего ежегодного рейтинга доходов знаменитостей, чьи слава и успех идут рука об руку и все время в гору. Первое место в списке счастливчиков занял 74-летний режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.
«Джордж Лукас возглавляет рейтинг самых богатых американских знаменитостей в этом году с состоянием 5,4 миллиарда долларов — во многом благодаря удачной сделке, когда его продюсерская студия Lucasfilm была продана компании Walt Disney за 4,1 миллиарда долларов в 2012 году», — пишет издание.
Второе и третье места в рейтинге заняли режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри с капиталами 3,7 и 2,8 миллиарда долларов соответственно.
Четвертый и последний миллиардер в рейтинге Forbes — баскетболист Майкл Джордан, который может похвастаться 1,7 миллиарда долларов. Немного не дотянули до миллиарда рэпер Джей Зи и фотомодель Кайли Дженнер — у них по 900 миллионов долларов. Дела у Дженнер в последнее время идут очень успешно, так что уже в следующем году она тоже может стать миллиардером.
Отдельно в Forbes отметили, что в этом году у десяти самых богатых американских знаменитостей было 18,7 миллиарда долларов — это больше, чем ВВП Исландии.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, кто попал в составленный Forbes ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц и рейтинг самых финансово успешных хип-хоп-исполнителей мира.
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