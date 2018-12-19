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Forbes представил рейтинг самых богатых знаменитостей США

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Американский журнал Forbes представил новую ревизию своего ежегодного рейтинга доходов знаменитостей, чьи слава и успех идут рука об руку и все время в гору. Первое место в списке счастливчиков занял 74-летний режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

«Джордж Лукас возглавляет рейтинг самых богатых американских знаменитостей в этом году с состоянием 5,4 миллиарда долларов — во многом благодаря удачной сделке, когда его продюсерская студия Lucasfilm была продана компании Walt Disney за 4,1 миллиарда долларов в 2012 году», — пишет издание.

Второе и третье места в рейтинге заняли режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри с капиталами 3,7 и 2,8 миллиарда долларов соответственно.

Четвертый и последний миллиардер в рейтинге Forbes — баскетболист Майкл Джордан, который может похвастаться 1,7 миллиарда долларов. Немного не дотянули до миллиарда рэпер Джей Зи и фотомодель Кайли Дженнер — у них по 900 миллионов долларов. Дела у Дженнер в последнее время идут очень успешно, так что уже в следующем году она тоже может стать миллиардером.

Отдельно в Forbes отметили, что в этом году у десяти самых богатых американских знаменитостей было 18,7 миллиарда долларов — это больше, чем ВВП Исландии.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, кто попал в составленный Forbes ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц и рейтинг самых финансово успешных хип-хоп-исполнителей мира.

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Комментарии (1)

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 08:24

    Наглосаксонский критерий соцыальной успешности - кто больше, успешнее и безнаказаннее других (окружающий пипл) на бабки развёл.
    Полезность для соцыума таких *деяний* крайне сомнительна. Однако, это наглосаксонских джыдаев не беспокорит. Обували, обуваем, и обувать будем.
    Из чего постигаем, что наглосаксонский мир - это мир джыдаев-сапожников, не имеющих Родины.
    Где бабки, там у них и Родина.
    .
    Грибы.

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