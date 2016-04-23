Скончался актер Олег Мартьянов

Государственный академический Малый театр сообщил о смерти заслуженного артиста России Олега Мартьянова. Актер скончался на 67-м году, сыграв за свою долгую творческую жизнь в 70 постановках.

«Выпускник Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (курс В. И. Цыганкова), всю свою творческую жизнь — 45 лет — он посвятил служению Малому театру», — сказано в его некрологе.



Олег Мартьянов был принят в труппу Малого театра в 1973 году, коллеги отмечали его самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент. На сцене артист исполнял множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара.

Зрителям памятны его центральные роли в спектаклях по русской классике — Иван («Конек-горбунок» П. П. Ершова) и Ипполит («Не все коту масленица» А. Н. Островского). Также Мартьянову довелось играть романтических героев, трагических персонажей, классических резонеров и участвовать в исторических постановках.

Особую популярность Мартьянову принесла роль Виктора в кинофильме «Голубка» 1978 года. Кроме того, он был занят в картинах «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула», «Посвящение в любовь» и фильмах-спектаклях Малого театра.

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