«Он знает, чего хотят люди»: почему жители Приморья выбрали Кожемяко

В воскресенье в Приморском крае закончились повторные выборы губернатора. Безоговорочную победу на них одержал назначенный в сентябре президентом временно исполняющий главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,8% голосов. Его главному оппоненту, представителю ЛДПР Андрею Андрейченко, удалось получить всего 25,16%.

Политолог Павел Данилин заметил, что в декабре на избирательные участки в Приморье пришло гораздо больше людей, чем в сентябре. При этом, констатировал политолог, люди массово голосовали именно за Кожемяко, хотя тот успел проработать исполняющим обязанности главы региона всего два с небольшим месяца.



«Поэтому все заявления Алексея Навального и других оппозиционно настроенных граждан о фальсификациях не соответствуют действительности. Многие люди действительно отдали голос за Кожемяко, причем количество таковых соответствует тому числу избирателей, которые пришли на первый тур», — сказал эксперт.

Однако нельзя закрывать глаза и на то, что Приморье по-прежнему является одним из самых протестных регионов России, где результаты и президента, и «Единой России» всегда были ниже, чем в целом по стране, — добавил Данилин.

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова считает победу Кожемяко примером успешного противостояния популизму.

«Олег Кожемяко продемонстрировал открытость и способность эффективно решать социальные проблемы людей. У избирателей изначально был запрос на подобного руководителя», — пояснила Соколова.



На руку Кожемяко сыграло и то обстоятельство, что в Приморье он не чужой человек. Избранный губернатор родился и вырос в этих краях, а значит, хорошо знает менталитет местных людей, отметил политтехнолог Вячеслав Смирнов.

Он понимает приморцев, понимает, что их волнует. На его встречи с избирателями ломились сотни людей. Можно, конечно, сколько угодно рассуждать о нелюбви простых россиян к власти. Но просить-то они идут у власти. Человек, к примеру, приходит и говорит: «Дайте положенные мне бесплатно дрова». Существует очень много социальных вопросов, требующих быстрых решений, и принимать такие решения зачастую под силу лишь губернатору. Так, Олегу Кожемяко удалось отменить на год установку в автомобилях приморцев кнопки ГЛОНАСС, которая, во-первых, не работает, а во-вторых, стоит около 500 долларов. Кроме того, он снизил цены на рыбу. Люди наконец-то получили возможность покупать дешевую рыбу, — говорит эксперт.

По мнению профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олега Матвейчева, большое влияние на результат Олега Кожемяко оказал ещё и перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Напомним, что именно Кожемяко выступил автором этой идеи, которая позже была одобрена правительством и главой государства.



«Соревнование между Хабаровском и Владивостоком существует еще с советских времен. И перенос столицы ДФО, конечно же, повлиял. За неделю до выборов рейтинг Кожемяко был 51%. А потом был перенос столицы. И люди, которые еще не определились, они качнулись в сторону Кожемяко. Однако это было сделано не по политическим мотивам, как можно было подумать. Наше правительство в этом смысле очень прагматичное. Когда всё посчитали, то оказалось, что перенос столицы из Хабаровска во Владивосток сэкономит бюджету порядка двух миллиардов рублей», — рассказал профессор Матвейчев.

Глава Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в свою очередь обозначил четыре основные характеристики, которым должен соответствовать политик, мечтающий стать успешным губернатором:



Глава региона должен быть заботливым и погруженным в социальные проблемы региона. Часто мы видим, что губернаторы любя большие презентации и разговоры об огромных инвестициях, которые они привели в область. Но это неверный подход. Экономика сможет функционировать и без власти, а вот здравоохранение, образование и ЖКХ без власти не обойдутся. Поэтому губернатор должен продемонстрировать людям, что он умеет работать с волнующими их проблемами.

Губернатор обязан быть близким и понятным. Это достигается только за счет прямого общения с избирателями. Нельзя запираться в своем кабинете с тридцатью телефонами для связи с Москвой. Надо выходить в народ, слушать людей. Если губернатор не ловит настроения народа, то успеха он не добьется.

Нужно уметь решать проблемы. Например, Кожемяко не просто выслушивал людей, но и отчитывался перед ними в еженедельном режиме о принятых им решениях.

Губернатор должен быть защитником и лоббистом, уметь отстаивать интересы региона в Москве и уметь брать свое.

За пост главы Приморья в повторных выборах боролись четыре кандидата — депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио губернатора, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста», а также депутат Думы Владивостока Роза Чемерис от партии «За женщин России».