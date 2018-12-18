Автобус с потерявшим сознание водителем врезался в дерево в городе Выкса
- 18 декабря 2018, 22:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городе Выкса Нижегородской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ.
Около 18.00 водитель 18-го маршрута почувствовал себя плохо, двигаясь в районе Почтовой улицы.
Съехав с дороги на скорости, автобус врезался в дерево, сообщает ФАН.
По данным издания, в автобусе находились 15 человек. Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров и водитель.
В больницу доставили четверых, остальным оказали помощь на месте.
«Водитель после аварии пришел в себя и был госпитализирован с переломами», — рассказали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
По словам собеседник агентства, перед рейсом водитель автобуса проходил медосмотр.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что зажатого в кабине водителя пришлось вызволять прибывшим на место спасателям.
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