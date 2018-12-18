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Автобус с потерявшим сознание водителем врезался в дерево в городе Выкса

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В городе Выкса Нижегородской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ.

Около 18.00 водитель 18-го маршрута почувствовал себя плохо, двигаясь в районе Почтовой улицы.

Съехав с дороги на скорости, автобус врезался в дерево, сообщает ФАН.

По данным издания, в автобусе находились 15 человек. Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров и водитель.

В больницу доставили четверых, остальным оказали помощь на месте.

«Водитель после аварии пришел в себя и был госпитализирован с переломами», — рассказали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

По словам собеседник агентства, перед рейсом водитель автобуса проходил медосмотр.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что зажатого в кабине водителя пришлось вызволять прибывшим на место спасателям.

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