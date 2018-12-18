Усмирявшие протестантов французские полицейские пригрозили бунтом

Профсоюз французских полицейских пригрозил властям устроить свою акцию протеста, если не будет обеспечена прибавка к жалованью и не улучшатся условия работы.

Как сообщает Associated Press, выдвинуть такие требования полицейских заставили несколько недель беспрерывного подавления акций протеста «желтых жилетов», которые часто перерастали в жесткие столкновения.

По словам представителей профсоюза, французская полиция намерена работать в ослабленном режиме во вторник, 18 декабря, а с 19 декабря стражи порядка намерены приступить к акции протеста «синих жилетов» (именно такого цвета их защитное обмундирование).

В профсоюзе призвали полицейских в эти дни отвечать только на экстренные вызовы, чтобы заставить правительство отказаться от намерения сократить расходы на правоохранительные органы на 62 миллиона евро.

Изначально полицейские требовали организовать встречу руководства профсоюза с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но в итоге с ними встретится министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Эта встреча запланирована на вечер 18 декабря, пишет агентство.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о чрезвычайной экономической ситуации, возникшей в стране из-за событий последних недель. В своем обращении к нации он подчеркнул, что нападения на представителей французской полиции и жандармерии, а также погромы, не имеют никакого оправдания. В массовых беспорядках Макрон обвинил «оппортунистов».

Как известно, протесты во Франции, начавшиеся как акции автомобилистов против повышения цен на бензин, вышли далеко за рамки первоначальной повестки.

Число участников манифестаций по всей стране превысило 125 тысяч человек. В Париже уже несколько недель не утихают массовые беспорядки, а число задержанных превысило полторы тысячи человек.