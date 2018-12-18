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10+ самых необычных ёлок, которые вы можете повторить

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  • 18 декабря 2018, 17:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

То, что мы каждый год празднуем Новый год, вовсе не означает, что праздничные украшения должны быть стандартными. Ёлку можно не только срубить живую или купить искусственную, нарядное дерево можно соорудить своими руками! И всегда находятся креативные умельцы, которые превращают традиционную новогоднюю ёлку в яркий творческий проект. Собрали для вас уникальные и необычные ёлки со всего мира. Эти удивительные идеи можно взять на вооружение!

Какая ёлка вам понравилась больше всего? Напишите в комментариях!

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